Жители Крыма сообщили о взрыве

В Симферопольском районе Крыма жители сообщили о взрыве. Об этом пишет Baza в Telegram -канале.

По данным издания, взрыв произошел утром в понедельник. 12 сентября. Его предварительной причиной назван самопроизвольный пуск авиационной ракеты.

8 сентября на ряде объектов и муниципальных образований Крыма ввели высокий уровень террористической опасности. По словам главы полуострова Аксенова, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. Кроме того, подобный режим вводится на объектах ряда министерств Крыма.