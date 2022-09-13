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1 час назад

Жители Крыма сообщили о взрыве

Lenta.ruиещё 1

В Симферопольском районе Крыма жители сообщили о взрыве. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Жители Крыма сообщили о взрыве
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, взрыв произошел утром в понедельник. 12 сентября. Его предварительной причиной назван самопроизвольный пуск авиационной ракеты.

Предварительно, пострадал один человек.

8 сентября на ряде объектов и муниципальных образований Крыма ввели высокий уровень террористической опасности. По словам главы полуострова Аксенова, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. Кроме того, подобный режим вводится на объектах ряда министерств Крыма.

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