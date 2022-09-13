Мосгорсуд приговорил к срокам от 18 лет до 22 лет заключения троих исполнителей убийства известного предпринимателя и спортивного деятеля Шабтая Калмановича, расстрелянного в Москве в 2009 году. Об этом сообщает передает корреспондент Business FM.

Батыра Тумгоева суд приговорил к 18 годам лишения свободы, Али Белхороев получил 20 лет колонии, а Багаудин Костоев был осужден на 22 года заключения.

Они были признаны виновными в совершении убийства организованной группой по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Однако по последней статье суд освободил подсудимых от наказания в этой части за истечением сроков давности.

Ранее, 13 июля, присяжные большинством голосов сочли вину подсудимых доказанной, а их самих — не заслуживающими снисхождения.

Владелец и гендиректор подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак» 60-летний Шабтай Калманович был убит в своем Mercedes 2 ноября 2009 года в Москве. Машину бизнесмена расстреляли неизвестные на автомобиле Lada Priora без госномеров. В результате нападения был тяжело ранен водитель предпринимателя Петр Туманов. Лишь спустя десять лет, в июне 2019 года, следствие установило и задержало предполагаемых исполнителей убийства предпринимателя. Ими стали трое ранее судимых выходцев из Ингушетии: Батыр Тумгоев, Багаудин Костоев и Али Белхороев. Свою вину они отрицали.

В рамках уголовного дела Петр Туманов заявил иск о возмещении морального вреда в размере 6 млн рублей. Суд оставил его без рассмотрения, разъясив, что потерпевший может обратиться с ним в порядке гражданского судопроизводства.

Бизнес погибшего Шабтая Калмановича был весьма разветвленным. В частности, он являлся владельцем Тишинского рынка, площади которого сдавал в аренду. Также он увлекался спортом, музыкой, коллекционировал антиквариат, оказывал финансовую поддержку спортклубам. Например, Калманович продюсировал гастроли Майкла Джексона, Лайзы Минелли и Хосе Каррераса в России. Заказчика и мотивы совершенного убийства следствию так и не удалось установить.