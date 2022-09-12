Школьница утонула в бассейне на западе Москвы

На западе Москвы во время тренировки в бассейне утонула школьница. У 12-летней девочки были проблемы с сердцем. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в бассейне «Фили» в воскресенье утром. Школьница пришла на занятия по плаванию. Проплыв несколько метров, она почувствовала себя плохо, после чего доплыла до бортика и потеряла сознание.
Девочку сразу достали из воды и доставили в ближайшую больницу. Однако спасти ее не удалось, она умерла не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. При этом у нее была справка от врачей с разрешением на посещение бассейна.
Ранее в Видном врачи спасли мальчика, который едва не утонул. Ребенок вместе с родителями отдыхал у водоема. Мальчик случайно упал в воду. По пути в больницу ребенку начали проводить сердечно-легочную реанимацию, а в больнице подключили к аппарату ИВЛ. Стабилизировать состояние удалось только через пять часов.