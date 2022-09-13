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1 час назад

В Москве задержали организатора квеста, где пострадали шесть человек

Москва24иещё 10

В Москве задержали 36-летнего организатора квеста, где пострадали четверо подростков и двое актеров. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

В Москве задержали организатора квеста, где пострадали люди
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"телеграм-канал "Столичный СК"

По данным следствия, мужчина организовал квест в нежилом помещении на улице Новохохловской. Вечером 11 сентября, когда на квест пришли подростки, произошло возгорание материалов декораций из-за использования актером-аниматором газового баллона.

В результате термические ожоги получили четверо подростков 14 и 15 лет.

Актер квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу, но поджег и пластик на потолке, который стал плавиться и капать на находящихся в клетке детей. Момент происшествия попал на видео. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия,Следственный комитет,
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