Раскрыты подробности убийства 14-летней российской школьницы

Красносулинский суд Ростовской области арестовал на один месяц и 30 суток Юрия Цыбулько, обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия была избрана 10 сентября. В материалах дела раскрыты подробности совершенного мужчиной преступления. Цыбулько обернул вокруг шеи девочки веревку и задушил ее. Чтобы замести следы убийства, он закопал тело в лесу.

Утром 7 сентября девочка ушла из дома в школу, но домой не вернулась. Ее нашли убитой через два дня По подозрению в убийстве был задержан 34-летний житель села Прохоровка Красносулинского района. Мужчина ранее был судим за кражу, грабеж и покушение на убийство.