Россиянин прострелил ногу таксисту из-за «шашечек» на дороге

В Санкт-Петербурге 34-летний житель Тосненского района Ленобласти прострелил ногу таксисту-мигранту из-за того, что тот устроил «шашечки» на дороге. Об этом в понедельник, 12 сентября, пишет «Фонтанка».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По сведениям издания, конфликт между мужчиной на черном Hyundai и уроженцем Узбекистана, управляющим грузовым такси, произошел возле дома № 139/21 на проспекте Энгельса. Первый из них, возмущенный некорректным поведением оппонента на дороге, разбил ему нос и ранил из пистолета, после чего уехал.

Пострадавший запомнил номер машины обидчика и обратился в полицию. Через полчаса автомобиль обнаружили на одной из парковок, вскоре был задержан и владелец. Правоохранители изъяли у него травматический пистолет ИЖ. По факту случившегося было возбуждено дело о хулиганстве.