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1 час назад

ФСБ пресекла теракты СБУ против госслужащих Херсонской области и Крыма

ТАССиещё 14

ФСБ России пресекла серию диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма, готовившихся СБУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ пресекла теракты против госслужащих Херсонской области и Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым", - сообщили в ЦОС.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, отметили в ФСБ.

Как добавили в ЦОС, в ходе оперативных мероприятий "получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования".

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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