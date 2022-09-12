ФСБ пресекла теракты против госслужащих Херсонской области и Крыма

ФСБ России пресекла серию диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма, готовившихся СБУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым", - сообщили в ЦОС.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, отметили в ФСБ.