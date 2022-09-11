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59 минут назад

Dünya: лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье

Газета.Ru

Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, пожарники пытаются взять огонь под контроль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dünya.

Пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье
Фото: ReutersReuters

«В лесном массиве возле домов и теплиц в районе Ортакёй квартала Ташлычай по неустановленной причине вспыхнул пожар. Группы регионального управления лесного хозяйства Антальи были направлены в этот район после уведомления окружающих, которые видели дым», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что команды, вмешавшиеся в пламя с воздуха и земли, пытаются взять огонь под контроль.

Ранее лесной пожар вспыхнул в турецком курортном городе Мармарисе.

Пожар тушили с помощью вертолетов, которые принадлежат Региональному управлению лесного хозяйства Муглы, а также строительной техники и множества лесных рабочих.

До этого министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что турецкие власти имеют подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в курортном городе Мармарис.

В региональном управлении лесного хозяйства провинции Мугла заявили, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, для его тушения задействованы два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться.

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