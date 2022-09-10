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1 час назад

СК отреагировал на нападение на сотрудников Росгвардии в Курской области

Илья Родин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

СК отреагировал на нападение на сотрудников Росгвардии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве также подтвердили поступившие в СМИ сведения о том, что один из правоохранителей, получивший ранения, скончался в больнице.

Спецназовец Росгвардии 48-летний Николай Быков был ранен в бедро и живот диверсантами в Курской области, пишет Telegram-канал Readovka.

Появились подробности нападения на росгвардейцев в Курской области

По данным канала, группа росгвардейцев занималась розыском диверсантов в лесном массиве вблизи города Суджа Курской области. Во время поисков была обнаружена стоянка ДРГ противника.

Завязался огневой контакт. В ходе перестрелки Николай получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Сегодня утром он умер в больнице.

Происшествия,Николай Быков,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Росгвардия,
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