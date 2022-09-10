СК отреагировал на нападение на сотрудников Росгвардии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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В ведомстве также подтвердили поступившие в СМИ сведения о том, что один из правоохранителей, получивший ранения, скончался в больнице.

Спецназовец Росгвардии 48-летний Николай Быков был ранен в бедро и живот диверсантами в Курской области, пишет Telegram-канал Readovka.

По данным канала, группа росгвардейцев занималась розыском диверсантов в лесном массиве вблизи города Суджа Курской области. Во время поисков была обнаружена стоянка ДРГ противника.