СК отреагировал на нападение на сотрудников Росгвардии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
В ведомстве также подтвердили поступившие в СМИ сведения о том, что один из правоохранителей, получивший ранения, скончался в больнице.
Спецназовец Росгвардии 48-летний Николай Быков был ранен в бедро и живот диверсантами в Курской области, пишет Telegram-канал Readovka.
По данным канала, группа росгвардейцев занималась розыском диверсантов в лесном массиве вблизи города Суджа Курской области. Во время поисков была обнаружена стоянка ДРГ противника.
Завязался огневой контакт. В ходе перестрелки Николай получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Сегодня утром он умер в больнице.