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1 час назад

Появились подробности нападения на росгвардейцев в Курской области

Lenta.ru

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в Курской области в ходе совместной операции Росгвардии и ФСБ. Подробности ЧП «Известиям» раскрыл источник.

Появились подробности нападения на росгвардейцев в Курской области
Фото: ТАССТАСС

Собеседник издания рассказал, что силовики выполняли задачу по поимке группы лиц, которые, по одной версии подозреваются в контрабанде оружия, по другой — связях с украинскими националистами.

Автомобиль подозреваемых был остановлен в районе граничащего с Украиной города Суджа, и злоумышленники открыли огонь. После этого часть преступной группы была задержана, часть — уничтожена.

Ранее сообщалось, что ранившим росгвардейца преступникам удалось скрыться. По информации Baza, в нападении подозревают украинских диверсантов.

Происшествия,Росгвардия,ФСБ,
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