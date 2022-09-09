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1 час назад

В Москве суд арестовал россиянина Михаила Баранова по делу о госизмене

ТАССиещё 12

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО до 7 октября гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Баранова Михаила Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября", - сказала собеседница агентства.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

В суде агентству рассказали, что подозреваемый - 1961 года рождения, в настоящее время он нигде не работает. О его аресте ходатайствовало перед судом УФСБ РФ по Москве и Московской области. Других подробностей, в том числе и об уголовном деле, в суде не уточнили. Баранову грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

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