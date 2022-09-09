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1 час назад

ГИБДД задержала водителя, подделавшего "красивые" номера влиятельного бизнесмена

Газета.Ru

Московский бизнесмен Вадим Домбровский изменил одну букву на автомобиле своей жены, чтобы получился «красивый» номер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержан водитель, подделавший "красивые" номера влиятельного бизнесмена
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Отмечается, что на автомобиле Mercedes-Benz GLS мужчина изменил номера А077НР77 на А077МР77. Затем сел в автомобиль и поехал кататься по Москве.

На Ленинградском шоссе мужчину остановили сотрудники ГИБДД и выяснили, что номера автомобиля у Вадима ненастоящие. Оригинальные номерные таблички А077МР77 установлены на автомобиле Maybach, который принадлежит совладельцу ТЦ «Ереван Плаза» Геннадию Степаняну.

По данным канала, Вадиму Домбровскому грозит лишение прав на один год.

Ранее сообщалось, что прокуратура направит в столичный Бабушкинский суд уголовное дело в отношении трех активистов движения «Стопхам», устроивших драку со спецназовцами.

Происшествия,Геннадий Степанян,Вадим Домбровский,ГИБДД,
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