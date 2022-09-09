Задержан водитель, подделавший "красивые" номера влиятельного бизнесмена

Московский бизнесмен Вадим Домбровский изменил одну букву на автомобиле своей жены, чтобы получился «красивый» номер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Отмечается, что на автомобиле Mercedes-Benz GLS мужчина изменил номера А077НР77 на А077МР77. Затем сел в автомобиль и поехал кататься по Москве.

На Ленинградском шоссе мужчину остановили сотрудники ГИБДД и выяснили, что номера автомобиля у Вадима ненастоящие. Оригинальные номерные таблички А077МР77 установлены на автомобиле Maybach, который принадлежит совладельцу ТЦ «Ереван Плаза» Геннадию Степаняну.

По данным канала, Вадиму Домбровскому грозит лишение прав на один год.