Второй случай обезьяньей оспы выявили на территории России. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Заболевший приехал из поездки по европейским странам.

Уточняется, что пациент уже был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости.

До этого врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что вспышка оспы обезьян может привести к пандемии, если с вирусом произошла серьезная мутация, которая, в частности, повысила его заразительность.