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16 минут назад

При пожаре в российской больнице погиб пациент

Lenta.ruиещё 2

На Урале в больнице Краснотурьинска, которая находится на улице Чкалова, произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города, пишет E1.ru.

При пожаре в российской больнице погиб пациент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там добавили, что погибшим оказался пациент реанимации. Информация об остальных пострадавших не приводится.

В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь распространился на площади 15 квадратных метров в одной из палат на втором этаже. До прибытия экстренных служб из больницы самостоятельно эвакуировались 19 человек, среди которых были восемь сотрудников учреждения.

Ранее в Кирове в результате пожара в инфекционной больнице погибли два человека. Тогда в областном Минздраве вероятной причиной пожара назвали действия пациента, из-за которых в палате произошло возгорание.

В МЧС назвали основную причина пожаров в российских больницах. Предполагается, что они происходят чаще всего из-за аварийного режима работы электрических сетей и оборудования.

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