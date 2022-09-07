При пожаре в российской больнице погиб пациент

На Урале в больнице Краснотурьинска, которая находится на улице Чкалова, произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города, пишет E1.ru.

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Там добавили, что погибшим оказался пациент реанимации. Информация об остальных пострадавших не приводится.

В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь распространился на площади 15 квадратных метров в одной из палат на втором этаже. До прибытия экстренных служб из больницы самостоятельно эвакуировались 19 человек, среди которых были восемь сотрудников учреждения.

Ранее в Кирове в результате пожара в инфекционной больнице погибли два человека. Тогда в областном Минздраве вероятной причиной пожара назвали действия пациента, из-за которых в палате произошло возгорание.