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1 час назад

Семейную пару заподозрили в убийстве приятеля и поджоге его квартиры ради 30 тысяч рублей

Газета.Ru

В Иркутской области предъявлены обвинения 37-летнему местному жителю и его 25-летней жене, обвиняемых в убийстве 57-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Семейную пару заподозрили в убийстве ради 30 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в городе Железногорск-Илимский. Супруги находились в квартире у знакомого, где распивали спиртные напитки. После этого они зарезали мужчину, забрали 30 тыс. рублей и банковскую карту, а затем сбежали.

Спустя несколько дней они вернулись в квартиру, облили входную дверь и лестничные марши подъезда бензином и подожгли.

По горячим следам злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений». По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что на Алтае врачи передали полиции сведения о пациентке, которую доставили в больницу с ножевым ранением грудной клетки. Подозреваемый, которого обнаружили полицейские, пояснил, что приехал в гости к своему отцу, который во время застолья признался, что намерен оставить дом своей супруге. Также пенсионер сообщил о составлении договора.

Это разозлило злоумышленника, и он набросился на своего отца, начав избивать. Затем он взял нож, нанес удар женщине в грудь и вызвал скорую помощь.

Происшествия,Следственный комитет,
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