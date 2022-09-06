Днем во вторник, 6 сентября, в центре Бердянска прогремел взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Других деталей Рогов не привел. Обстоятельства уточняются, заявил он.

ТАСС уточняет, что взрыв произошел у здания городской администрации.

26 августа взрыв произошел рядом с бердянским оздоровительным центром «Криворожский горняк», где живут беженцы из Мариуполя.