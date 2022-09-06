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1 час назад

ФСБ сообщило о задержании решившего вступить в ВСУ москвича

Никита Бородкин

В Москве задержали россиянина, который собирался вступить в «Правый сектор» (террористическая организация, которая запрещена в России). Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью, москвич является сторонником праворадикальных фашистских взглядов.

ФСБ сообщило о задержании решившего вступить в ВСУ москвича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации силовиков, мужчина собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В ходе обысков у него изъяли специальную военную экипировку, националистическую литературу и символику.

Задержанный уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). Суд поместил его под стражу.

Напомним, что ранее ФСБ провела обыски у 187 участников движения «Колумбайн» (признано террористическим и запрещено в России) и М.К.У (радикальная неонацистская группировка с Украины). У 30 человек изъяли холодное оружие, а также средства связи с материалами экстремистского характера и переписками с членами украинских нацбатов и идеологами массовых убийств.

Происшествия,ФСБ,
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