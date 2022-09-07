Врач скорой помощи в Подмосковье заявила об избиении начальником

Полиция проводит проверку по заявлению сотрудницы станции скорой помощи в подмосковном городе Истра ее начальником, сообщил «Мосленте» источник в правоохранительных оганах региона.
«Проверка заявления проводится в соответствии со статьями 144 ("Порядок рассмотрения сообщения о преступлении") и 145 ("Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении"). По результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом», — сказал собеседник.
По данным источника, в понедельник, 5 сентября, на станции скорой помощи произошел конфликт между ее заведующим и женщиной-педиатром. В результате подчиненная написала заявление в полицию о побоях.
Ранее сообщалось о поручении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести процессуальную проверку информации об избиениях детей отцом в Москве.