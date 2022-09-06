Выживший гид рассказал об обстоятельствах гибели туристов на камчатском вулкане

Стали известны подробности трагедии на Камчатке. Спасатели ЦОД Камчатского края поделились историей, которую им рассказали эвакуированные с Ключевской сопки выжившие участники восхождения – гид из Барнаула Иван Алабугин и туристы Анастасия Усачёва и Роман Аверин.

Фото: TourDom TourDom

На высоте 4000 м Анастасия и Роман почувствовали себя нехорошо – это их и спасло. Вместе с гидом Иваном Алабугиным они стали спускаться к домику вулканологов на высоте 3300 м. Остальные со вторым гидом – Андреем Мищенко, сотрудником новосибирской фирмы «Экстрим Тайм», организовавшей этот тур, – продолжили подъем.

Едва успев отвести своих подопечных на базу, Иван по рации получил сообщение от Мищенко, что несколько его туристов сорвались в пропасть. Прихватив спальные мешки и палатку, Иван поспешил на помощь и добрался до места падения через несколько часов. Разбив лагерь, туристы и гиды двое суток ждали спасателей при температуре -14 и поднявшемся сильном ветре. За это время умерли все, кроме барнаульского гида.