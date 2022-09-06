Российские туристы утонули в Абхазии

Двое туристов из РФ утонули в море в Абхазии, сообщили в МЧС республики.

Фото: ТАСС ТАСС

"Двое россиян утонули в море в акватории Гагры. Это житель Тюменской области (...) и москвич", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия.

Причины гибели россиян устанавливаются, добавил он.

Ранее "Свободная пресса" писала, что спасателям, наконец, удалось добраться до выживших туристов на Ключевском вулкане. Известно, что один из них получил обморожения, двое других здоровы.

Напомним, группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров.

В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.