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2 часа назад

Российские туристы утонули в Абхазии

Свободная прессаиещё 3

Двое туристов из РФ утонули в море в Абхазии, сообщили в МЧС республики.

Российские туристы утонули в Абхазии
Фото: ТАССТАСС

"Двое россиян утонули в море в акватории Гагры. Это житель Тюменской области (...) и москвич", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия.

Причины гибели россиян устанавливаются, добавил он.

Ранее "Свободная пресса" писала, что спасателям, наконец, удалось добраться до выживших туристов на Ключевском вулкане. Известно, что один из них получил обморожения, двое других здоровы.

Напомним, группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров.

В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Происшествия,Следственный комитет,
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