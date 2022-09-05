Московская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» сотни тысяч рублей

«Полицейские установили, что 84-летняя женщина услышала рекламу о снятии порчи и записалась на прием к "целительнице". При встрече гадалка потребовала за свою работу 200 тысяч рублей. На повторном приеме пенсионерка передала ей требуемую сумму денег, после чего был проведен "обряд по исцелению"», — говорится в сообщении.