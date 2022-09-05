Московская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» сотни тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».
«Полицейские установили, что 84-летняя женщина услышала рекламу о снятии порчи и записалась на прием к "целительнице". При встрече гадалка потребовала за свою работу 200 тысяч рублей. На повторном приеме пенсионерка передала ей требуемую сумму денег, после чего был проведен "обряд по исцелению"», — говорится в сообщении.
Когда "знахарка" сообщила, что для окончательного решения проблемы клиентке нужно заплатить еще 300 тысяч рублей, та поняла, что это обман, и рассказала о случившемся сыну, который обратился в полицию.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу — 48-летнюю жительницу Подмосковья. Полученные от потерпевшей деньги она вернула в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), подозреваемая находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее группу «чернокнижников» с полумиллиардным оборотом разоблачили в Москве. Они предлагали предсказания, снятие порчи и сглаза, любовный приворот и привлечение денег. Все это — дистанционно, по телефону или в сети.