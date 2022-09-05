В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
45 минут назад

Московская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» сотни тысяч рублей

Мослента

Московская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» сотни тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».

Московская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» сотни тысяч рублей
Фото: unsplashunsplash

«Полицейские установили, что 84-летняя женщина услышала рекламу о снятии порчи и записалась на прием к "целительнице". При встрече гадалка потребовала за свою работу 200 тысяч рублей. На повторном приеме пенсионерка передала ей требуемую сумму денег, после чего был проведен "обряд по исцелению"», — говорится в сообщении.

Когда "знахарка" сообщила, что для окончательного решения проблемы клиентке нужно заплатить еще 300 тысяч рублей, та поняла, что это обман, и рассказала о случившемся сыну, который обратился в полицию.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу — 48-летнюю жительницу Подмосковья. Полученные от потерпевшей деньги она вернула в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), подозреваемая находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее группу «чернокнижников» с полумиллиардным оборотом разоблачили в Москве. Они предлагали предсказания, снятие порчи и сглаза, любовный приворот и привлечение денег. Все это — дистанционно, по телефону или в сети.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители