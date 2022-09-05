Названа величина возможного штрафа обидчикам Пугачевой

Штраф от 30 до 100 тысяч рублей может грозить обидчикам певицы Аллы Пугачевой , которые адресовали ей анонимное нецензурное послание на фасаде телецентра «Останкино» . Величину возможного взыскания по части 3 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») назвала «Мосленте» юрист Елена Пономарева .

Ранее на здании столичного телецентра заметили бегущую строку с нецензурной надписью: «Алла, где мужа про*****?», обращенную к Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину. Это не первое послание, адресованное Примадонне с фасада «Останкино». В мае текущего года на телецентре появилась бегущая строка с надписью: «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут ...».