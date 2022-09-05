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6 минут назад

Названа величина возможного штрафа обидчикам Пугачевой

Мослента

Штраф от 30 до 100 тысяч рублей может грозить обидчикам певицы Аллы Пугачевой, которые адресовали ей анонимное нецензурное послание на фасаде телецентра «Останкино». Величину возможного взыскания по части 3 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») назвала «Мосленте» юрист Елена Пономарева.

Названа величина возможного штрафа обидчикам Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оно выразилось в распространении в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выраженной в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность», — объяснила Пономарева возможную квалификацию оскорбляющего Пугачеву действия.

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Ранее на здании столичного телецентра заметили бегущую строку с нецензурной надписью: «Алла, где мужа про*****?», обращенную к Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину. Это не первое послание, адресованное Примадонне с фасада «Останкино». В мае текущего года на телецентре появилась бегущая строка с надписью: «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут ...».

Происшествия,Елена Пономарева,Максим Галкин,Алла Пугачева,ТТЦ "Останкино",
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