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17 минут назад

В Домодедово полиция скрутила шутника, сообщившего о бомбе в рюкзаке

Илья Родин

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово пьяного пассажира. На просьбу предъявить документы он рассказал, что у него нет при себе паспорта, но есть бомба в рюкзаке. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что инцидент произошел у стойки регистрации. Мужчина, который летел из Брянской области в Сочи с пересадкой в Москве, раздраженно отвечал на стандартные вопросы сотрудников. В частности, он заявил, что у него в багаже якобы находится бомба.

Силовики немедленно и жестко отреагировали на слово «бомба». Они скрутили шутника, выставили в зале предупредительное ограждение.

По данным канала, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео с шутником быстро набрало вирусный эффект. Подписчики канала «Что там в Москве?» пожалели пьяного мужчину, но сообщили, что ему действительно могут грозить серьезные неприятности.

По их словам, заявление несостоявшегося пассажира о бомбе подпадает под 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По ней виновному может грозить крупный штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Комментаторы подчеркнули, что в России к подобным «террористам» предельно мягкое отношение. В США суд назначил бы мужчине 10 лет тюрьмы и штраф от $100 000. В Израиле сотрудники САБ при слове «бомба» могли бы без предупреждений открыть огонь на поражение.

Происшествия,Видео,Аэропорт Домодедово,
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