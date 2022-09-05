Вынесен приговор по делу о подготовке захвата власти в Белоруссии

Белорусского юриста Юрия Зенковича приговорили к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре и захвату государственной власти в стране.
«Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота в Беларуси. Минский суд назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы», – сообщил Telegram-канал агентства «Sputnik Беларусь».
Также оглашены приговоры юристу Ольге Голубович и активисту Денису Кравчуку по тому же делу.
«Минский суд назначил Ольге Голубович и Денису Кравчуку – по 2,5 года лишения свободы», – говорится в сообщении.
В июле Зенкович полностью признал вину по делу о захвате власти в стране.
В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. При этом обвиняемый Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в США с представителями ФБР и ЦРУ. В Белоруссии также нашли связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко. Также обвиняемые рассказали о намерении создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло – Белорусскую повстанческую армию. Четырем задержанным предъявили обвинения. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.