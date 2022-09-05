Вынесен приговор по делу о подготовке захвата власти в Белоруссии

Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. При этом обвиняемый Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в США с представителями ФБР и ЦРУ. В Белоруссии также нашли связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко. Также обвиняемые рассказали о намерении создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло – Белорусскую повстанческую армию. Четырем задержанным предъявили обвинения. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.