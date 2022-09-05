Раскрыты личности погибших при крушении самолета в Балтийское море

Владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna в Балтийское море у берегов Латвии. Об этом сообщает испанская газета Diario de Sevilla.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Сам Гриземанн пилотировал самолет», — пишет газета.

Вместе с самим бизнесменом на борту находились его жена и двое детей, они направлялись в Германию из своей испанской виллы.

По информации газеты, после взлета в Хересе пилот сообщил о проблемах с давлением в кабине.