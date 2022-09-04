Раскрыты схемы обмана пассажиров при поездке в такси

Россиянам рассказали о способах обмана пассажиров в такси. Эксперты говорят, что клиенты страдают не только от намеренного мошенничества. Часто ошибки происходят случайно или по вине системы.

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Примеры привел начальник отдела защиты прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий, передает «Прайм».

Эксперт полагает, что главная проблема кроется в автоматической системе списания средств. Она не всегда работает исправно, поэтому плата за поездку может списаться дважды. Это происходит из-за ошибки системы, а не по вине водителя.

Солодкий посоветовал привязывать к аккаунту карту, на которой немного денег.

«Следите, чтобы после поездки списывалась нужная сумма», – предупредил специалист.

Если приложение показывает, что водитель на месте, хотя это не так, стоит сделать скриншот и обратиться в поддержку. Если маршрут меняется не по вашей инициативе, необходимо предупредить, что вы не будете платить больше оговоренной суммы.

Если водитель меняет стоимость поездки без ведома клиента, то это вымогательство и обман. Следует обращаться в полицию.