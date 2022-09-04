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2 часа назад

Раскрыты схемы обмана пассажиров при поездке в такси

Майк Габриелян

Россиянам рассказали о способах обмана пассажиров в такси. Эксперты говорят, что клиенты страдают не только от намеренного мошенничества. Часто ошибки происходят случайно или по вине системы.

Раскрыты схемы обмана пассажиров при поездке в такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Примеры привел начальник отдела защиты прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий, передает «Прайм».

Эксперт полагает, что главная проблема кроется в автоматической системе списания средств. Она не всегда работает исправно, поэтому плата за поездку может списаться дважды. Это происходит из-за ошибки системы, а не по вине водителя.

Солодкий посоветовал привязывать к аккаунту карту, на которой немного денег.

«Следите, чтобы после поездки списывалась нужная сумма», – предупредил специалист.

Если приложение показывает, что водитель на месте, хотя это не так, стоит сделать скриншот и обратиться в поддержку. Если маршрут меняется не по вашей инициативе, необходимо предупредить, что вы не будете платить больше оговоренной суммы.

Таксист избил не поздоровавшуюся с ним пассажирку

Если водитель меняет стоимость поездки без ведома клиента, то это вымогательство и обман. Следует обращаться в полицию.

Иногда за пассажиром может приехать не тот человек, который указан в приложении. Клиент имеет право не садиться в машину и отказаться от поездки. Если с карты уже списали деньги, надо обратиться в поддержку. Средства обязаны вернуть.

Происшествия,Сергей Солодкий,
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