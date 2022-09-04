Раскрыты схемы обмана пассажиров при поездке в такси

Россиянам рассказали о способах обмана пассажиров в такси. Эксперты говорят, что клиенты страдают не только от намеренного мошенничества. Часто ошибки происходят случайно или по вине системы.
Примеры привел начальник отдела защиты прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий, передает «Прайм».
Эксперт полагает, что главная проблема кроется в автоматической системе списания средств. Она не всегда работает исправно, поэтому плата за поездку может списаться дважды. Это происходит из-за ошибки системы, а не по вине водителя.
Солодкий посоветовал привязывать к аккаунту карту, на которой немного денег.
«Следите, чтобы после поездки списывалась нужная сумма», – предупредил специалист.
Если приложение показывает, что водитель на месте, хотя это не так, стоит сделать скриншот и обратиться в поддержку. Если маршрут меняется не по вашей инициативе, необходимо предупредить, что вы не будете платить больше оговоренной суммы.
Если водитель меняет стоимость поездки без ведома клиента, то это вымогательство и обман. Следует обращаться в полицию.
Иногда за пассажиром может приехать не тот человек, который указан в приложении. Клиент имеет право не садиться в машину и отказаться от поездки. Если с карты уже списали деньги, надо обратиться в поддержку. Средства обязаны вернуть.