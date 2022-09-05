Спасатели высадились у места гибели туристов на Ключевском вулкане

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевскую сопку на отметку 1 663 м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Высадка выше оказалось невозможной из-за сильного ветра, а также пепла который поднимается со склонов вулкана.
Спасатели со специальным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3 300 метров к домику вулканологов. Там находится часть попавших в беду туристов.
С рассветом, по плану продолжить путь до отметки 4 158 м.
По данным спасателей, двое выживших туристов остаются на высоте более 4 100 метров, а еще двое находятся в домике вулканологов на высоте 3 300 метров. Погибли 8 человек.
Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан Камчатки группа туристов в составе 12 человек с двумя гидами 3 сентября обратилась в спасательную службу. На помощь альпинистам вылетели две группы спасателей, но они не смогли добраться до выживших из-за плохой погоды.