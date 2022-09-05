Спасатели высадились у места гибели туристов на Ключевском вулкане

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевскую сопку на отметку 1 663 м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Высадка выше оказалось невозможной из-за сильного ветра, а также пепла который поднимается со склонов вулкана.

Спасатели со специальным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3 300 метров к домику вулканологов. Там находится часть попавших в беду туристов.

С рассветом, по плану продолжить путь до отметки 4 158 м.

По данным спасателей, двое выживших туристов остаются на высоте более 4 100 метров, а еще двое находятся в домике вулканологов на высоте 3 300 метров. Погибли 8 человек.