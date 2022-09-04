Появились подробности трагедии на Камчатке

Появились подробности гибели шести туристов при восхождении на Ключевскую сопку. Об этом сообщают «Вести-Приморье». l

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Туристы совершали восхождение на гору в связках по три человека. На высоте более 4 тысяч метров один из альпинистов сорвался и потянул за собой двоих товарищей. Почти сразу в пропасть упала вторая связка. В результате происшествия погибли шесть человек.

Двум туристам - Анастасии Усачевой и Роману Аверину - удалось спуститься в домик охотника на высоте 3300 метров. Ещё четверо участников восхождения ждут помощи спасателей в палатках. У одного из них, Андрея Мищенко, сломана нога.

Известны имена погибших. Их публикует ИА «Камчатка».

Селяничев Павел 38 лет (Москва), Соловьев Максим 34 года (Гусь-Хрустальный), Косюк Екатерина 28 лет (Москва), Гутор Андрей 34 года (Москва), Жиловачик Александр 31 год (Камень-на-Оби), Сорокин Евгений (Электросталь).