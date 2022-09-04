Москвич выбил зубы дочери из-за постоянных жалоб на голод

Москвич выбил зубы своей семилетней дочери, когда та плакала из-за голода. Об этом сообщает Пятый канал.

Фото: depositphotos/sdecoret depositphotos/sdecoret

"Девочка голодала и много плакала. Надоедливый звук раздражал главу семейства, поэтому он пнул малышку в голову. После удара у дочери выпали зубы, изо рта струей потекла кровь", – говорится в публикации.

По информации издания, в семье есть еще двое детей, которых мужчина периодически избивает. Отмечается, что старший сын пострадал из-за того, что отказал отцу в просьбе обворовать ларек. Затем мужчина заставил пойти на преступление младшего сына, а на украденные деньги он купил алкоголь и принуждал ребенка распивать его вместе.

Также сообщается, что мать детей был не против подобных мер воспитания. О ситуации в семье правоохранительным органам сообщили соседи. В настоящее время полиция начала проверку.