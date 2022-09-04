В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
25 минут назад

Москвич выбил зубы семилетней дочери из-за ее жалоб на голод – СМИ

Москва24иещё 3

Москвич выбил зубы своей семилетней дочери, когда та плакала из-за голода. Об этом сообщает Пятый канал.

Москвич выбил зубы дочери из-за постоянных жалоб на голод
Фото:  depositphotos/sdecoret depositphotos/sdecoret

"Девочка голодала и много плакала. Надоедливый звук раздражал главу семейства, поэтому он пнул малышку в голову. После удара у дочери выпали зубы, изо рта струей потекла кровь", – говорится в публикации.

По информации издания, в семье есть еще двое детей, которых мужчина периодически избивает. Отмечается, что старший сын пострадал из-за того, что отказал отцу в просьбе обворовать ларек. Затем мужчина заставил пойти на преступление младшего сына, а на украденные деньги он купил алкоголь и принуждал ребенка распивать его вместе.

Россиянин пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире

Также сообщается, что мать детей был не против подобных мер воспитания. О ситуации в семье правоохранительным органам сообщили соседи. В настоящее время полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку по факту насилия над 11-летним мальчиком, которого отец пристегивал на цепь к гире. Ребенка изъяли из семьи, сейчас он находится в социальном учреждении.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители