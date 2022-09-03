Туристы сорвались в пропасть при восхождении на вулкан на Камчатке

На Камчатке погибли четыре туриста. Они сорвались в пропасть с высоты 4 км. Еще трое туристов получили ранения. Инцидент произошел на вулкане Ключевская Сопка, передает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, восхождение на вершину совершала группа туристов из 12 человек. Они приехали из разных городов России.

На отметке 4158 метров четыре человека сорвались в пропасть. Пострадали еще трое. Им требуется медицинская помощь.

На место вылетел спасательный вертолет. Подробностей ЧП пока нет.