Туристы сорвались в пропасть при восхождении на вулкан на Камчатке

На Камчатке погибли четыре туриста. Они сорвались в пропасть с высоты 4 км. Еще трое туристов получили ранения. Инцидент произошел на вулкане Ключевская Сопка, передает РЕН ТВ.
По данным телеканала, восхождение на вершину совершала группа туристов из 12 человек. Они приехали из разных городов России.
На отметке 4158 метров четыре человека сорвались в пропасть. Пострадали еще трое. Им требуется медицинская помощь.
На место вылетел спасательный вертолет. Подробностей ЧП пока нет.
В середине августа российский турист погиб на вулкане в Елизовском районе Камчатки.