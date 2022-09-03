Мужчина убил своих детей, накормив их йогуртом с ядом

В Боливии отец убил своих маленьких детей, накормив их йогуртом с ядом.

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Как сообщает РЕН ТВ, у 37-летнего Хавьера Эрнандеса Рохано и его бывшей жены было двое детей, семи и четырех лет. Житель Ла-Паса тяжело переживал расставание с супругой, а когда выяснил, что она встретила другого, решил ей отомстить.

Он пришел к бывшей возлюбленной и заявил, что возьмет детей в магазин. Вместо этого он привел малышей к себе домой, где накормил их отравленным йогуртом. В продукт он предварительно добавил яд.

После того, как дети скончались, мужчина и сам наелся йогурта, однако решил дойти до полицейского участка и сознаться в содеянном.

Убийцу, как сообщается, удалось спасти.