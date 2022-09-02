В Москве погиб сын известного американского продюсера

Сын телепродюсера Язамира Готта покончил с собой в ночь на 2 сентября на юго-западе Москвы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Фото: zamirgotta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) zamirgotta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тело 20-летнего мужчины было обнаружено на улице Обручева. Судя по характеру травм, причиной смерти стало самоубийство.

В телефоне были обнаружены записи, из которых можно заключить, что незадолго до смерти молодой человек поссорился со своей девушкой.

Язамир Готта — телепродюсер, режиссер, соведущий и попутчик знаменитого американского шеф-повара Энтони Бурдена. Вместе с Бурденом Готта вел телешоу, в рамках которого путешественники побывали в Узбекистане, России, Румынии, Украине, США.