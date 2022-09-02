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38 минут назад

"МК": сын телепродюсера Язамира Готта покончил с собой в Москве

Газета.Ruиещё 1

Сын телепродюсера Язамира Готта покончил с собой в ночь на 2 сентября на юго-западе Москвы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

В Москве погиб сын известного американского продюсера
Фото: zamirgotta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)zamirgotta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тело 20-летнего мужчины было обнаружено на улице Обручева. Судя по характеру травм, причиной смерти стало самоубийство.

В телефоне были обнаружены записи, из которых можно заключить, что незадолго до смерти молодой человек поссорился со своей девушкой.

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Язамир Готта — телепродюсер, режиссер, соведущий и попутчик знаменитого американского шеф-повара Энтони Бурдена. Вместе с Бурденом Готта вел телешоу, в рамках которого путешественники побывали в Узбекистане, России, Румынии, Украине, США.

Ранее сообщалось, что ведущий мероприятий и участник КВН Никита Сумароков умер в возрасте 30 лет в Нижнем Тагиле. На 23 сентября у молодого человека была запланирована свадьба.

Происшествия,Энтони Бурден,Лукойл,
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