Мужчина с пистолетом напал на вице-президента Аргентины

Неизвестный вооруженный человек попытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, полиция задержала мужчину, сообщает местная пресса со ссылкой на представителей органов правопорядка.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Был задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома, — говорится в материале, который цитирует РИА Новости.

На сайте одного из аргентинских телеканалов появился фотоснимок произошедшего возле дома политика. На кадре видно, как мужчина направил пистолет в лицо вице-президента латиноамериканского государства. Уточняется, что Киршнер в результате инцидента не пострадала.

Уже несколько дней около дома, в котором живет вице-президент Аргентины, собираются люди, которые желают поддержать Киршнер на фоне обвинений в коррупции.