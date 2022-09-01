Полиция вынесла сейфы из дома Вексельберга в Нью-Йорке

Полиция покинула дом на Парк-авеню в Нью-Йорке, который, по мнению американских властей, принадлежит российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: АГН Москва / Global Look Press АГН Москва / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов перед отъездом вынесли из здания два сейфа и около пяти коробок, содержимое которых неизвестно. По данным агентства, сейфы весили немало, поэтому по улице их толкали перед собой и грузили вчетвером.