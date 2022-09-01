Названа причина смерти топ-менеджера "Лукойла"

В компании «Лукойл» прокомментировали смерть председателя совета директоров Равиля Маганова. Согласно сообщению пресс-службы организации, нефтяник умер после тяжелой болезни.

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В компании отметили, что Маганов внес огромный вклад не только в развитие «Лукойла», но и всей российской нефтегазовой отрасли.

«Многотысячный коллектив "Лукойла" скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования семье Равиля Ульфатовича Маганова», — заявили в пресс-релизе.

Напомним, что тело Маганова нашли сегодня, 1 сентября, под окнами центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, где он проходил лечение. Заболевание, от которого страдал председатель совета директоров нефтяной компании, не раскрывается.