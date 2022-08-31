Байкер Хирург опроверг информацию о покушении во Владикавказе

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов , также известный как Хирург, опроверг информацию о покушении на себя во Владикавказе . Его слова передает газета «Известия» в своем Telegram.

«Ребята, все в порядке, не переживайте, мы еще пошумим против ветра», — сказал Хирург, добавив, что байкеры готовят новое шоу «специально для показа в Киеве».

В июле Евросоюз включил мотоклуб «Ночные волки» в черный список. Сам Хирург тогда заявил, что попадание в санкционный список не имеет никакого значения. При этом президент мотоклуба напомнил, что недавно у членов клуба, проживающих в Европе или имевших европейскую недвижимость, прошли обыски.