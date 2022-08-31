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1 час назад

Байкер Хирург опроверг информацию о покушении во Владикавказе

Lenta.ru

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, опроверг информацию о покушении на себя во Владикавказе. Его слова передает газета «Известия» в своем Telegram.

Байкер Хирург опроверг информацию о покушении во Владикавказе
Фото:  страница Александра Залдастанова во «ВКонтакте» страница Александра Залдастанова во «ВКонтакте»

«Ребята, все в порядке, не переживайте, мы еще пошумим против ветра», — сказал Хирург, добавив, что байкеры готовят новое шоу «специально для показа в Киеве».

В июле Евросоюз включил мотоклуб «Ночные волки» в черный список. Сам Хирург тогда заявил, что попадание в санкционный список не имеет никакого значения. При этом президент мотоклуба напомнил, что недавно у членов клуба, проживающих в Европе или имевших европейскую недвижимость, прошли обыски.

Происшествия,Александр Залдастанов,Ночные волки,ЕС,
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