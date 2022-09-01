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22 минуты назад

"Скопинского маньяка" перевели в СИЗО

ТАССиещё 7

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк" и подозреваемый по уголовному делу о сокрытии убийства, переведен в СИЗО из-за несоблюдения им условий ранее избранного домашнего ареста, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

"Скопинского маньяка" перевели в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение", - сказали в прокуратуре.

12 августа Скопинский районный суд Рязанской области избрал меру пресечения Мохову в виде домашнего ареста по делу о сокрытии убийства, произошедшего в его доме.

По данным следствия, 7 августа во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района обнаружено тело местного жителя 1979 года рождения, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Установлено, что вечером 2 августа 39-летний подозреваемый в убийстве, находясь в доме своего знакомого, в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтем в область шеи, от чего тот умер. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый со своим знакомым ночью переместил труп во двор заброшенного дома. По информации источника ТАСС, преступление было совершено в доме Мохова, где находилась компания из пяти человек.

В 2005 году Мохов (1950 года рождения) Скопинским городским судом Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбытия срока.

Происшествия,Виктор Мохов,
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