"Скопинского маньяка" перевели в СИЗО

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк" и подозреваемый по уголовному делу о сокрытии убийства, переведен в СИЗО из-за несоблюдения им условий ранее избранного домашнего ареста, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

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"Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение", - сказали в прокуратуре.

12 августа Скопинский районный суд Рязанской области избрал меру пресечения Мохову в виде домашнего ареста по делу о сокрытии убийства, произошедшего в его доме.

По данным следствия, 7 августа во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района обнаружено тело местного жителя 1979 года рождения, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Установлено, что вечером 2 августа 39-летний подозреваемый в убийстве, находясь в доме своего знакомого, в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтем в область шеи, от чего тот умер. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый со своим знакомым ночью переместил труп во двор заброшенного дома. По информации источника ТАСС, преступление было совершено в доме Мохова, где находилась компания из пяти человек.