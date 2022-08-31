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36 минут назад

Обвиняемой в гибели дочери артиста Конкина запросили пять лет колонии

Lenta.ruиещё 1

В Пресненском районном суде Москвы прокурор запросил пять лет колонии владелице фитнес-клуба «Джамп» Анне Андриановой, обвиняемой в гибели дочери заслуженного артиста Владимира Конкина Софьи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Обвиняемой в гибели дочери Конкина запросили пять лет колонии
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

В ходе прений сторон поддерживающий государственное обвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимой в совершении преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Также предложено суду оштрафовать Андрианову на 300 тысяч рублей.

18 августа суд отказался проводить повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу.

В ноябре 2021 года Следственный комитет России завершил расследования уголовного дела о гибели Софьи Конкиной. По данным следствия, 22 сентября 2020 года она начала тонуть во время плавания в бассейне фитнес-клуба. Ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, так как поблизости не было медперсонала, также на месте отсутствовал дежурный инструктор по плаванию. В результате потерпевшая скончалась через два дня в больнице.

Происшествия,Владимир Конкин,Следственный комитет,
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