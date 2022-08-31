В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Сотрудники ДПС в Москве остановили лихача на Lexus стрельбой по колесам

Никита Бородкин

Сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю Lexus в центре Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вчера около 21:20 на площади Донецкой Народной Республики — инспекторы остановили 30-летнего водителя за проезд на красный свет светофора.

Сотрудники ДПС в Москве остановили лихача на Lexus стрельбой по колесам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина за рулем дорогой машины отказался предъявить документы, а после зажал левую руку инспектора стеклом и поехал. Коллеге полицейского пришлось достать табельное оружие и открыть огонь. Ему удалось попасть по колесу, после чего Lexus все-таки остановился.

Однако водитель не прекратил сопротивление — он ударил в грудь одного из инспекторов, который пытался его задержать. В машине находились еще три пассажира, всех их доставили в отделение полиции.

Позднее выяснилось, что номера на машине были поддельными, в отношении водителя составили шесть административных протоколов. Инспектору ДПС понадобилась медицинская помощь — у него резаные раны, ушибы, травмы левого предплечья и грудной клетки.

Происшествия,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители