Сотрудники ДПС в Москве остановили лихача на Lexus стрельбой по колесам

Сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю Lexus в центре Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вчера около 21:20 на площади Донецкой Народной Республики — инспекторы остановили 30-летнего водителя за проезд на красный свет светофора.
Мужчина за рулем дорогой машины отказался предъявить документы, а после зажал левую руку инспектора стеклом и поехал. Коллеге полицейского пришлось достать табельное оружие и открыть огонь. Ему удалось попасть по колесу, после чего Lexus все-таки остановился.
Однако водитель не прекратил сопротивление — он ударил в грудь одного из инспекторов, который пытался его задержать. В машине находились еще три пассажира, всех их доставили в отделение полиции.
Позднее выяснилось, что номера на машине были поддельными, в отношении водителя составили шесть административных протоколов. Инспектору ДПС понадобилась медицинская помощь — у него резаные раны, ушибы, травмы левого предплечья и грудной клетки.