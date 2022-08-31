Сотрудники ДПС в Москве остановили лихача на Lexus стрельбой по колесам

Сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю Lexus в центре Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вчера около 21:20 на площади Донецкой Народной Республики — инспекторы остановили 30-летнего водителя за проезд на красный свет светофора.

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Мужчина за рулем дорогой машины отказался предъявить документы, а после зажал левую руку инспектора стеклом и поехал. Коллеге полицейского пришлось достать табельное оружие и открыть огонь. Ему удалось попасть по колесу, после чего Lexus все-таки остановился.

Однако водитель не прекратил сопротивление — он ударил в грудь одного из инспекторов, который пытался его задержать. В машине находились еще три пассажира, всех их доставили в отделение полиции.