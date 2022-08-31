Курьезное ДТП в Красном Селе попало на видео

На Красногорской улице в Красном Седе произошло курьезное ДТП. Два автобуса не поместились на остановке. Об этом пишет "Фонтанка" . Видеозапись опубликована в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» .

На остановку у перекрестка с Гатчинским шоссе приехал голубой автобус. Впереди стояла машина Росгвардии и водитель остановился перед ней. С Гатчинского шоссе к перекрестку подъехал другой автобус и попытался попасть в правый ряд. В итоге зацепил другой автобус. После этого движение было заблокировано.