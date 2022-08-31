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41 минуту назад

В Ереване погибла экс-гендиректор Internews Асламазян

Газета.Ru

Бывший генеральный директор фонда Internews Манана Асламазян погибла в Ереване, ее сбил автомобиль. Об этом заявила томская журналистка Виктория Мучник в социальной сети.

В Ереване погибла экс-гендиректор Internews Асламазян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большое горе. В Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Манана наш большой друг, наша мама», — написала Мучник.

По ее словам, в связи с трагедией ощущается невыносимая боль.

В настоящий момент неизвестно, будет ли церемония прощания с Асламазян. Журналистке было 70 лет.

Манана Асламазян занимала пост главы фонда Internews («Образованные медиа»). Этот фонд входил в ассоциацию Internews International со штаб-квартирой в Соединенных Штатах и офисами в 22 странах. Он занимался поддержкой независимых СМИ посредством подготовки и переподготовки кадров.

Ранее в ФСБ заявили, что убийство журналистки Дугиной готовил еще один член украинской диверсионной группы. Речь шла о гражданине Украины 1978 года рождения по имени Цыганенко Богдан Петрович.

Происшествия,Общество,Манана Асламазян,ФСБ,
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