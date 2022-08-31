В Ереване погибла экс-гендиректор Internews Асламазян

Бывший генеральный директор фонда Internews Манана Асламазян погибла в Ереване, ее сбил автомобиль. Об этом заявила томская журналистка Виктория Мучник в социальной сети.

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«Большое горе. В Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Манана наш большой друг, наша мама», — написала Мучник.

По ее словам, в связи с трагедией ощущается невыносимая боль.

В настоящий момент неизвестно, будет ли церемония прощания с Асламазян. Журналистке было 70 лет.

Манана Асламазян занимала пост главы фонда Internews («Образованные медиа»). Этот фонд входил в ассоциацию Internews International со штаб-квартирой в Соединенных Штатах и офисами в 22 странах. Он занимался поддержкой независимых СМИ посредством подготовки и переподготовки кадров.