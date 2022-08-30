Охранник пансионата подрался с туристом на глазах у детей в Туапсе

В Туапсе охранник пансионата подрался с туристом на глазах у детей. Как сообщает Telegram-канал Shot, семья хотела пройти мимо учреждения на пляж, однако им преградил путь шлагбаум, который они попытались обойти.

Охранник проявил агрессию к непрошенным гостям, а после набросился на отца семейства с резиновой дубинкой. Когда мужчина отобрал ее у секьюрити, тот взялся за пистолет. Дети пары все это время рыдали, однако сотрудника охраны это не смутило.

Напомним, что 25 августа в Лермонтове Ставропольского края произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт между двумя отдыхающими и их товарищами случился в отеле «Экватор» — после словесной перепалки началась потасовка, которая переросла в перестрелку.