Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Белой и Сушкевич

Прокурор попросил Мособлсуд приговорить к 13 годам колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу о гибели младенца в роддоме. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Прошу суд назначить наказания Элине Сушкевич в виде 13 лет колонии, Елене Белой - 13 лет колонии, с лишением права занимать врачебные должности на три года", - сказала прокурор во время заседания суда.

24 августа коллегия присяжных заседателей сочли доказанной вину врачей в гибели ребенка. Ранее Белую и Сушкевич уже судили в Калининграде по этому же делу и в 2020 году присяжные вынесли оправдательный вердикт, однако решение отменили и дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд.