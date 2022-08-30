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48 минут назад

Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Белой и Сушкевич

ТАССиещё 5

Прокурор попросил Мособлсуд приговорить к 13 годам колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу о гибели младенца в роддоме. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Белой и Сушкевич
Фото: ТАССТАСС

"Прошу суд назначить наказания Элине Сушкевич в виде 13 лет колонии, Елене Белой - 13 лет колонии, с лишением права занимать врачебные должности на три года", - сказала прокурор во время заседания суда.

24 августа коллегия присяжных заседателей сочли доказанной вину врачей в гибели ребенка. Ранее Белую и Сушкевич уже судили в Калининграде по этому же делу и в 2020 году присяжные вынесли оправдательный вердикт, однако решение отменили и дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

Происшествия,Элина Сушкевич,Елена Белая,
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