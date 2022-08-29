В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Продюсера сериала «Чикатило» посадили в колонию

Елена Прошина

Суд назначил продюсеру сериала «Чикатило» Дмитрию Большакову 5,5 лет колонии за подкуп сотрудников правоохранительных органов. Кинодеятель дал полицейским взятку в размере 400 тыс. рублей за то, чтобы они на время съемок одного из эпизодов перекрыли улицу в центре столицы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Продюсера сериала «Чикатило» посадили в колонию
Фото: Okko StudiosOkko Studios

По данным канала, подобное деяние могло бы сойти Большакову с рук, но в дело вмешалось федеральная служба охраны (ФСО). Во время съемок выяснилось, что улица, на которой режиссер Сарик Андреасян «снимал очередной шедевр», находится под контролем ведомства.

Сотрудники ФСО заметили на своей территории съемочную бригаду и решили проверить наличие необходимых для съемки и перекрытия улицы разрешений.

По итогам проверки, Большаков и полицейские были арестованы. Суд назначил силовикам более строгое наказание, чем продюсеру. Они получили 7,5 и 8,5 лет колонии.

Журналисты подчеркнули, что картина Андреасяна вызвала негативное отношение у россиян. Они ставят ей дизлайки (отрицательные отметки) практически на всех площадках, на которых ее представили.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители