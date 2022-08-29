Продюсера сериала «Чикатило» посадили в колонию

Суд назначил продюсеру сериала «Чикатило» Дмитрию Большакову 5,5 лет колонии за подкуп сотрудников правоохранительных органов. Кинодеятель дал полицейским взятку в размере 400 тыс. рублей за то, чтобы они на время съемок одного из эпизодов перекрыли улицу в центре столицы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Okko Studios Okko Studios

По данным канала, подобное деяние могло бы сойти Большакову с рук, но в дело вмешалось федеральная служба охраны (ФСО). Во время съемок выяснилось, что улица, на которой режиссер Сарик Андреасян «снимал очередной шедевр», находится под контролем ведомства.

Сотрудники ФСО заметили на своей территории съемочную бригаду и решили проверить наличие необходимых для съемки и перекрытия улицы разрешений.

По итогам проверки, Большаков и полицейские были арестованы. Суд назначил силовикам более строгое наказание, чем продюсеру. Они получили 7,5 и 8,5 лет колонии.