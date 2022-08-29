Леонида Гозмана задержали в Москве

Политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

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По данным канала, в настоящее время политик находится в столичном отделении полиции. По словам источника в правоохранительных органах, Гозману грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Уточняется, что речь идет о нескольких его постах в социальных сетях.