Участники «автопробега богатых» могут получить до 15 суток ареста

Полиция вменила участникам пресеченного несанкционированного автопробега в центре Москвы организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, куда поступили соответствующие административные протоколы.

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"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в суд поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ („Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка“) в отношении Унарокова Тимура Пшимафовича, Величая Олега Сергеевича, Блыщика Игоря Александровича, Королева Дениса Олеговича, Аксенова Игоря Сергеевича, Хитрова Алексея Александровича и Хитрова Сергея Александровича. Рассмотрение указанных материалов состоится в ближайшее время", - рассказала собеседница агентства. Санкция административного правонарушения составляет до 15 суток ареста.

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Днем в воскресенье сотрудники полиции пресекли проведение несогласованных гонок на спорткарах в центре Москвы. Участники незаконного автопробега были установлены и доставлены в полицию для разбирательства. На иномарках, которые должны были проехать по центру столицы, планировали поместить наклейки "Богатые и успешные". Участников данной акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия. Среди задержанных оказались бывший мэр Архангельска Александр Донской, соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков и предполагаемый организатор несанкционированного автопробега Алексей Хитров.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, участниками гонок в центре столицы могли стать более 170 элитных дорогостоящих иномарок. Среди них Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II. В настоящее время значительная часть из них находится на специализированной площадке, транспортные средства будут проверены на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.