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8 минут назад

В Москве арестовали сотрудника "Бондюэль-Кубань" по делу о получении секретных данных

ТАССиещё 4

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Блинова, обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Как уточнили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Россиянина арестовали по подозрению в незаконном получении гостайны
Фото: Руслан Шамуков / ТАССРуслан Шамуков / ТАСС

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Блинова Дмитрия Андреевича на срок до 25 сентября", - сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Блинов является сотрудником ООО "Бондюэль-Кубань". Согласно данным из открытых источников, компания, кроме выращивания зерновых культур и овощей, занимается деятельностью в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, а также эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Блинову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение группой лиц сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Происшествия,Дмитрий Блинов,
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