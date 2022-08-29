Россиянина арестовали по подозрению в незаконном получении гостайны

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Блинова, обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Как уточнили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Руслан Шамуков / ТАСС

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Блинова Дмитрия Андреевича на срок до 25 сентября", - сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Блинов является сотрудником ООО "Бондюэль-Кубань". Согласно данным из открытых источников, компания, кроме выращивания зерновых культур и овощей, занимается деятельностью в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, а также эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.