Родственники соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка

Родственники Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству Дарьи Дугиной, рассказали, что он уехал из дома в Донецке в начале июля и не выходил на связь. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ России сообщила, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Богдан Цыганенко. Предполагается, что он дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на другое имя, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство.

«Он выехал где-то в первых числах июля», - сказала тетя Богдана Цыганенко Лариса.

По словам родных, мужчина уехал с матерью и больше на связь не выходил.