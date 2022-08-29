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33 минуты назад

Родственники соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка

Елена Прошина

Родственники Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству Дарьи Дугиной, рассказали, что он уехал из дома в Донецке в начале июля и не выходил на связь. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ России сообщила, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Богдан Цыганенко. Предполагается, что он дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на другое имя, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство.

ФСБ установила еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

«Он выехал где-то в первых числах июля», - сказала тетя Богдана Цыганенко Лариса.

По словам родных, мужчина уехал с матерью и больше на связь не выходил.

Ранее в соцсетях Австрии появилась информация об убийстве Натальи Вовк. Женщину якобы нашли с множественными ножевыми ранениями и запиской в руке. Однако МВД Австрии не подтвердил эти сведения.

Происшествия,Видео,Дарья Дугина,Наталья Вовк,ФСБ,
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