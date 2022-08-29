В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
51 минуту назад

ФСБ показала видео с подозреваемым в убийстве Дугиной

Газета.Ru

Федеральная служба безопасности России показала видео с кадрами передвижения участника украинской диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко, который подозревается в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

На ролике видно, как Цыганенко въехал на территорию Российской Федерации по украинскому загранпаспорту 30 июля. Отмечается, что его документ не вызвал сомнений в подлинности.

Также ФСБ показала кадры передвижения украинца по Москве с Натальей Вовк и замену автомобильных номеров Донецкой народной республики на казахстанские.

Ранее ФСБ сообщила, что к убийству Дугиной причастен еще один член украинской диверсионной группы.

20 августа в результате взрыва автомобиля погибла российская журналистка Дарья Дугина. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию ее отец — философ Александр Дугин.

В ФСБ заявили о том, что подозреваемой в совершении убийства журналистки является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

Происшествия,Видео,Дарья Дугина,Наталья Вовк,Александр Дугин,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители