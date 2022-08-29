ФСБ показала видео с подозреваемым в убийстве Дугиной

Федеральная служба безопасности России показала видео с кадрами передвижения участника украинской диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко, который подозревается в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

На ролике видно, как Цыганенко въехал на территорию Российской Федерации по украинскому загранпаспорту 30 июля. Отмечается, что его документ не вызвал сомнений в подлинности.

Также ФСБ показала кадры передвижения украинца по Москве с Натальей Вовк и замену автомобильных номеров Донецкой народной республики на казахстанские.

Ранее ФСБ сообщила, что к убийству Дугиной причастен еще один член украинской диверсионной группы.

20 августа в результате взрыва автомобиля погибла российская журналистка Дарья Дугина. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию ее отец — философ Александр Дугин.