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25 минут назад

ФСБ сообщила о новом фигуранте в деле Дугиной

Никита Бородкин

Убийство журналистки Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинский диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По информации ведомства, мужчина 1978 года рождения приехал в Россию через Эстонию 30 июля и уехал из страны за день до убийства Дугиной. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже.

После Вовк следила за Дугиной на парковке для гостей фестиваля «Традиция», поехала за ней на своем автомобиле после окончания мероприятия и активировала бомбу.

Напомним, что вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль Дугиной. 22 августа ФСБ сообщила, что нападение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем стала Вовк.

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На похоронах, которые прошли 23 августа в Москве, ее отец Александр Дугин заявил, что Дарья не видела для себя иной судьбы и хотела помогать своей стране. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил девушку орденом Мужества.

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